Lezioni di Mafie di Nicola Gratteri regala un boom di ascolti su La7 male Labate con RealPolitik

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio esplosivo per Lezioni di Mafie di Nicola Gratteri su La7: 7,12% di share e oltre un milione di spettatori. Il magistrato antimafia trascina anche 8 e 12 di Lilli Gruber a numeri record per la settimana. Superata la concorrenza Mediaset: male l'esordio di Labate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

