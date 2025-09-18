Lexsential nella difesa del marchio “Ariston”.

Lo studio legale Lexsential ha assistito il Teatro di Sanremo nella pendenza giudiziaria inerente all’uso della dicitura “Ariston”. La controversia nasce in seguito all’uso non autorizzato del marchio “Ariston” come nome dell’emittente, da parte di una radio ligure. Il Tribunale di Genova con ordinanza del 10 agosto 2025, ha riconosciuto “Ariston” come marchio rinomato di titolarità di Ariston s.r.l., società di Sanremo proprietaria del teatro, accogliendo il ricorso cautelare proposto da quest’ultima. Il Tribunale ha quindi ordinato la cessazione di ogni utilizzo del termine “Ariston” in segni distintivi, insegne, ditte e domini da parte della radio, disponendo la modifica del marchio “Radio Ariston” entro 30 giorni, con applicazione di una penale di €1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

