“Noi facciamo ridere? Caro Pasquale, a me invece non viene da ridere. Perché in politica la prima cosa che mi hanno insegnato è il rispetto. Rispetto per l'avversario, rispetto anche per le idee degli altri. Le tue parole superficiali e di sfottò contro la lista ‘Sud chiama Nord - Partito Animalista' sono aberranti e offensive. Da una persona colta come te non mi sarei aspettato una ‘bassezza' del genere. Esigo rispetto per la nostra lista, rispetto per ogni singolo componente della nostra squadra”, lo afferma in una nota Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, replicando alle parole del candidato presidente del centrosinistra in Calabria Pasquale Tridico, che durante un'intervista ha tirato in ballo la lista Sud chiama Nord - Partito Animalista, affermando che “fa ridere”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ex pentastellata Castelli bacchetta Tridico: "Non rispetta le idee altrui"