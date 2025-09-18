L’ex patron dell’Inter Erick Thohir è il nuovo ministro dello Sport in Indonesia
Erick Thohir, ex proprietario dell’Inter, è il nuovo ministro della Gioventù e dello Sport in Indonesia. Il presidente Prabowo Subianto lo ha nominato per sostituire Dito Ariotedjo, che è stato destituito. L’agenzia di stampa indonesiana Antara ha dato la notizia dell’insediamento, avvenuto il 17 settembre. Oltre a Thohir sono stati nominati anche Djamari Caniago come ministro Coordinatore per gli Affari Politici e della Sicurezza, Afriansyah Noor come vice ministro del Lavoro, Rohmat Marzuki come vice ministro delle Foreste e Faridah Farichah come vice ministra delle Cooperative. Con la nuova nomina, Thohir lascia l’incarico di ministro delle Imprese Statali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
