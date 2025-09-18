Lewis Hamilton ha venduto tutte le sue supercar che valevano una fortuna | Mi sono sbarazzato di tutto

Lewis Hamilton ha confermato di aver venduto l'intera collezione di supercar dal valore di milioni: "Non ho più macchine, oggi mi dedico all'arte". Ma resta un debole per la Ferrari F40. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lewis - hamilton

F1, Brad Pitt: "Senza Lewis Hamilton il film non esisterebbe"

Kimi Antonelli sbotta con Hamilton: “Ma questa gente che problemi ha?”. Lewis gli chiede scusa

F1, Lewis Hamilton: “FP2 più lineare dopo i problemi al cambio, non siamo ancora dove vorremmo essere”

Lewis Hamilton fiducioso: “Ho trovato qualcosa sulla macchina, voglio confermarlo a Baku” - - X Vai su X

Non scontato, per nulla banale che un atleta in generale, in particolare modo del suo livello, prenda una posizione così netta sulla questione Gaza. Lewis Hamilton si è esposto così nelle sue storie Instagram a riguardo: “La situazione a Gaza peggiora di giorn - facebook.com Vai su Facebook

Lewis Hamilton vende la sua collezione di supercar: «Ora la mia passione è l’arte»; Lewis Hamilton ha detto di sentirsi «completamente inutile»; Lewis Hamilton ha indossato un abito da chef stellato.

Lewis Hamilton ha venduto tutte le sue supercar che valevano una fortuna: “Mi sono sbarazzato di tutto” - Lewis Hamilton ha confermato di aver venduto l'intera collezione di supercar dal valore di milioni: "Non ho più macchine, oggi mi dedico all'arte" ... Riporta fanpage.it

Lewis Hamilton fiducioso: “Ho trovato qualcosa sulla macchina, voglio confermarlo a Baku” - Lewis Hamilton mantiene i piedi per terra, ma si dimostra carico, nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del ... Scrive oasport.it