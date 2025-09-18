Lewis Hamilton fiducioso | Ho trovato qualcosa sulla macchina voglio confermarlo a Baku

Lewis Hamilton mantiene i piedi per terra, ma si dimostra carico, nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Baku il pilota inglese proverà a scuotersi dopo una stagione che, per il momento, lo ha visto raramente nel ruolo di protagonista. Il pilota sette volte campione del mondo proverà a combattere con la sua SF-25, una macchina che proprio non riesce a utilizzare. Dall’altra parte, invece, vedremo una McLaren che, ancora una volta, partirà con il ruolo di chiara favorita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lewis Hamilton fiducioso: “Ho trovato qualcosa sulla macchina, voglio confermarlo a Baku”

