L’evento charity dell’anno di Feminin Pluriel torna a Firenze

Firenze, 18 settembre 2025 - L’evento charity di Feminin Pluriel, branch italiana dell’associazione internazionale no profit, si rinnova anche quest’anno e torna il 24 ottobre a Firenze a Palazzo Capponi (Lungarno Guicciardini 1) dalle 19.30 con la cena di gala per raccogliere fondi a favore di tre diverse realtà: Edela, con cui l’associazione collabora attivamente da tempo, che offre tutela e sostegno agli orfani di femminicidio e delle famiglie affidatarie; C’è Da Fare Ets, punto di riferimento per progetti a favore di giovani in stato di sofferenza psicologica e psichiatrica acuta, fondata da Silvia Rocchi e Paolo Kessisoglu, volto noto della tv e dello spettacolo, che saranno ospiti speciale della serata; e Fondazione Fiorenzo Fratini, che si occupa dell’assistenza ai bisognosi, dai giovani agli anziani e nel supporto a malati e diversamente abili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

