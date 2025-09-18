levante torna con il singolo niente da dire di cosa parla

Levante annuncia il nuovo singolo Niente da dire, una riflessione profonda sul valore del silenzio attivo e dei gesti concreti. Dopo Maimai, Levante annuncia a sorpresa un nuovo singolo intimo e potente: Niente da dire, in uscita il prossimo 23 settembre per Warner Music Italia. Il brano è stato presentato in anteprima live ieri sera, in un’esibizione intensa carica di emozione, in cui Levante ha mostrato la sua maturità espressiva, mescolando melodia e introspezione con la sua consueta sensibilità artistica. Niente da dire è una riflessione sul silenzio come scelta consapevole, sul valore dei gesti rispetto alle parole. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

