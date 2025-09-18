Levante torna con il singolo Niente da dire di cosa parla
Levante annuncia il nuovo singolo Niente da dire, una riflessione profonda sul valore del silenzio attivo e dei gesti concreti. Dopo Maimai, Levante annuncia a sorpresa un nuovo singolo intimo e potente: Niente da dire, in uscita il prossimo 23 settembre per Warner Music Italia. Il brano è stato presentato in anteprima live ieri sera, in un’esibizione intensa carica di emozione, in cui Levante ha mostrato la sua maturità espressiva, mescolando melodia e introspezione con la sua consueta sensibilità artistica. Niente da dire è una riflessione sul silenzio come scelta consapevole, sul valore dei gesti rispetto alle parole. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Miss Italia torna al Lido di Genova: serata a tema Anni '70 per eleggere Miss Lido e Miss Riviera di Levante
Formia, la spiaggia di Levante torna al suo splendore: iniziano i lavori
Torna lo Sbarazzo a Sestri Levante: shopping estivo a prezzi ribassati
Studio 100. . Alla Fiera Del Levante tornano "Le Giornate del Mezzogiorno", promosse dalla Camera di Commercio di Bari. Due giorni di confronto per riportare al centro dell’agenda pubblica il futuro del Sud. ?Intervista alla presidente Luciana Di Bisceglie - facebook.com Vai su Facebook
Torna il maltempo: allerta meteo sul centro-levante della Liguria, le previsioni https://ift.tt/DFCndbz https://ift.tt/x5H2jkO - X Vai su X
Levante è tornata col singolo MaiMai, una ironica ricetta per l'ex: il video - MAIMAI è il nuovo singolo di Levante che, con la sua scrittura ironica accompagnata da un ritmo travolgente, descrive il momento esatto in cui una storia giunge al capolinea. Riporta tg24.sky.it
Levante torna con "Maimai", una dedica agli ex - Esce "MAIMAI", il nuovo singolo di Levante che, con la sua scrittura ironica accompagnata da un ritmo travolgente, descrive il momento esatto in cui una storia giunge al capolinea. Secondo rainews.it