C'è una evoluzione nei flussi di consenso europei, che premia partiti identitari, eurocritici, alcuni dei quali rivolti al trumpismo come punto di riferimento ideale. È di ieri la notizia che, secondo un sondaggio promosso da “YouGov”, Afd si attesterebbe come prima formazione a livello nazionale in Germania, superando di un punto l'alleanza di centrodestra CDU-CSU. I socialdemocratici si collocherebbero al 15%. Si tratta di una rilevazione giunta a pochi giorni dalle elezioni amministrative nel land Nord Reno-Vestfalia, il più popoloso della Germania, con 13 milioni di aventi diritto. Qui, se nel piazzamento di primo partito si è confermata la Cdu, l'Afd ha comunque beneficiato di un'imponente impennata di consenso, raggiungendo il 16,5% e aumentando la percentuale di 11 punti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Europa torna alle radici: dalla Manica al Mediterraneo, ora il vento della destra soffia sempre più forte