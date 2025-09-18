L' Europa torna alle radici | dalla Manica al Mediterraneo ora il vento della destra soffia sempre più forte

C'è una evoluzione nei flussi di consenso europei, che premia partiti identitari, eurocritici, alcuni dei quali rivolti al trumpismo come punto di riferimento ideale. È di ieri la notizia che, secondo un sondaggio promosso da “YouGov”, Afd si attesterebbe come prima formazione a livello nazionale in Germania, superando di un punto l'alleanza di centrodestra CDU-CSU. I socialdemocratici si collocherebbero al 15%. Si tratta di una rilevazione giunta a pochi giorni dalle elezioni amministrative nel land Nord Reno-Vestfalia, il più popoloso della Germania, con 13 milioni di aventi diritto. Qui, se nel piazzamento di primo partito si è confermata la Cdu, l'Afd ha comunque beneficiato di un'imponente impennata di consenso, raggiungendo il 16,5% e aumentando la percentuale di 11 punti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

