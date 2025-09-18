I conflitti in generale, la guerra nella Striscia di Gaza e l'escalation del conflitto in Ucraina ci ricordano che la difesa oltre che con droni e missili si fa anche con ospedali e sistemi sanitari pronti a salvare vite. L'Unione europea ha approvato piani ambiziosi come il "ReArm Europe PlanReadiness 2030", che prevede di mobilitare ingenti risorse, forse fino ad 800 miliardi di euro, per rafforzare le capacità difensive, inclusi missili, droni e sistemi di difesa aerea. I Paesi membri stanno aumentando le spese per la difesa ed alcuni dovranno provvedere con riforme fiscali per finanziare l'acquisto di armamenti essenziali per la deterrenza, sperando non ve ne sia mai bisogno attivo per la difesa collettiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Europa non dimentichi il fronte invisibile