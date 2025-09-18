L' euro digitale per tutti | cosa sappiamo sulla nuova moneta per i pagamenti elettronici

Today.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci siamo quasi: nei prossimi giorni è attesa una svolta sull'euro digitale. Dopo che da alcuni mesi la Banca centrale europea è in pressing per avere il quadro legislativo necessario alla partenza entro il 2026, a Bruxelles in queste ore si pensa a un'accelerazione sull'introduzione della moneta. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: euro - digitale

Euro digitale, rassicurazioni (e pressing) da Bce e Commissione Ue

Euro digitale, tra promesse e timori: la battaglia per il futuro del denaro in Europa

Cipollone (Bce): “L’euro digitale serve a preservare i benefici del contante”

L’euro digitale: cosa significa il piano della BCE per la moneta unica; Euro digitale e privacy: quali sono i rischi per i nostri dati?; Euro digitale: cosa prevede il Regolamento UE atteso per il 2026 e cosa cambia per le attività.

Euro digitale, l'Ue prova ad accelerare: possibile intesa politica a breve. Cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Euro digitale, l'Ue prova ad accelerare: possibile intesa politica a breve. Come scrive tg24.sky.it

euro digitale tutti cosaDigital euro e sovranità monetaria: cosa cambia per i consumatori italiani - Ogni acquisto, pagamento di bollette o microtransazione potrebbe essere registrata in tempo reale dalla BCE. Si legge su ilcomizio.it

Cerca Video su questo argomento: Euro Digitale Tutti Cosa