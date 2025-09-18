L' euro digitale per tutti | cosa sappiamo sulla nuova moneta per i pagamenti elettronici

Ci siamo quasi: nei prossimi giorni è attesa una svolta sull'euro digitale. Dopo che da alcuni mesi la Banca centrale europea è in pressing per avere il quadro legislativo necessario alla partenza entro il 2026, a Bruxelles in queste ore si pensa a un'accelerazione sull'introduzione della moneta. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: euro - digitale

Euro digitale, rassicurazioni (e pressing) da Bce e Commissione Ue

Euro digitale, tra promesse e timori: la battaglia per il futuro del denaro in Europa

Cipollone (Bce): “L’euro digitale serve a preservare i benefici del contante”

Euro digitale, la Bce accelera: “Così rafforziamo le banche, non le sostituiamo” https://economymagazine.it/euro-digitale-la-bce-accelera-cosi-rafforziamo-le-banche-non-le-sostituiamo/… #eurodigitale #economymagazine - X Vai su X

Lorenza Morello Giurista d'impresa. . Questa sera su @byoblu abbiamo parlato di #eurodigitale e delle varie contraddizioni e paradossi a contorno. È pur vero che in un mondo dove al #ristorante sì pretende che sul menù vi sia la lista degli #allergeni salvo pe - facebook.com Vai su Facebook

L’euro digitale: cosa significa il piano della BCE per la moneta unica; Euro digitale e privacy: quali sono i rischi per i nostri dati?; Euro digitale: cosa prevede il Regolamento UE atteso per il 2026 e cosa cambia per le attività.

Euro digitale, l'Ue prova ad accelerare: possibile intesa politica a breve. Cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Euro digitale, l'Ue prova ad accelerare: possibile intesa politica a breve. Come scrive tg24.sky.it

Digital euro e sovranità monetaria: cosa cambia per i consumatori italiani - Ogni acquisto, pagamento di bollette o microtransazione potrebbe essere registrata in tempo reale dalla BCE. Si legge su ilcomizio.it