Lettera al presidente De Martinis del Comitato Sp64 | La provinciale va messa in sicurezza e valorizzata FOTO

Ilpescara.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una lettera inviata al presidente della Provincia Ottavio De Martinis, il Comitato Sp64 chiede la messa in sicurezza, ma anche la valorizzazione della Strada provinciale Colle Botte-Roccamorice-Fonte Tettone oltre che interventi sulla Sp64 bis ormai nel degrado totale, denuncia, con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Nuova Pescara, numeri e nome, De Martinis e Trulli contro Masci - Il 4 settembre prossimo è in programma l'assemblea costitutiva della Nuova Pescara ed entro il 30 agosto si potranno presentare gli emendamenti alla bozza di Statuto che in quell'occasione verrà ... Scrive ansa.it

