L’estate nei tuoi occhi – Stagione 3 | Jenny Han parla delle controverse modifiche del libro

L’autrice Jenny Han ha affrontato le principali modifiche apportate al libro dalla terza stagione di L’estate nei tuoi occhi, dopo la recente uscita del finale della serie. L’episodio 11 della terza stagione, intitolato “At Last”, rivela infatti finalmente con quale dei fratelli Fisher Belly ( Lola Tung ) si mette insieme, dopo essersi presa del tempo per sé stessa durante un lungo soggiorno a Parigi. Nonostante una stagione drammatica e piuttosto controversa, Belly ha trovato il suo posto nel mondo nel finale della serie, felice e in una relazione con Conrad ( Christopher Briney ) a Cousins. 🔗 Leggi su Cinefilos.it