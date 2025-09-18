L’estate nei tuoi occhi | la storia di Belly si concluderà con un film
Prime Video ha confermato che L’estate nei tuoi occhi ( T he Summer I Turned Pretty ) si concluderà con un film. La serie di successo basata sui libri best seller di Jenny Han ha riscosso un enorme successo su Prime, con Belly ( Lola Tung ) coinvolta in un triangolo amoroso con due fratelli, Conrad ( Christopher Briney ) e Jeremiah ( Gavin Casalegno ). La terza stagione è stata una delle serie più chiacchierate dell’estate 2025. LEGGI ANCHE: L’estate nei tuoi occhi: 10 modifiche rispetto al libro Con l’ultimo episodio di L’estate nei tuoi occhi ora in streaming, la notizia conferma che la storia di Belly non è finita. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
