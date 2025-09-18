L’estate nei tuoi occhi ha festeggiato il finale di stagione con una serie di look strepitosi

Mercoledì 17 settembre 2025 Parigi si è trasformata in una vera e propria passerella per la première del finale di stagione di L'estate nei tuoi occhi ( The Summer I Turned Pretty ), disponibile su Amazon Prime Video. Tra l'entusiasmo dei fotografi, sorrisi, abbracci e fan in visibilio, il red carpet ha respirato moda e spettacolo allo stesso tempo, grazie ai look del cast della serie. E poi, la grande sorpresa: durante la serata è stato annunciato anche un film conclusivo, ovvero il capitolo cinematografico che porterà le storie dei protagonisti sul grande schermo, promettendo emozioni ancora più intense.

