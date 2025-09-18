L’estate nei tuoi occhi dopo la serie arriva il film | il finale degno di nota

Ildifforme.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"C'è ancora un'importante fase del viaggio di Belly che merita di essere raccontata nel modo giusto" ha svelato Jenny Han, autrice e regista de L'estate nei tuoi occhi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

L'estate nei tuoi occhi, dopo la serie arriva il film: il finale degno di nota

l8217estate tuoi occhi dopoL’estate nei tuoi occhi diventa un film: cosa sappiamo sul finale della storia di Belly, Conrad e Jeremiah - Prime Video conferma un film de L’estate nei tuoi occhi: Belly, Conrad e Jeremiah tornano per il finale (indimenticabile) della loro storia ... Come scrive grazia.it

l8217estate tuoi occhi dopoL'estate nei tuoi occhi, dopo la serie arriva il film: cosa sappiamo - Mercoledì 17 settembre è andata in onda l'ultima puntata ma la conclusione dello show potrebbe non essere quella definitiva. Si legge su tg24.sky.it

