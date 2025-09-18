L’estate nei tuoi occhi diventa un film L' annuncio | tutto quello che sappiamo

A poche ore dalla messa in onda del finale della terza stagione, Prime Video ha fatto un annuncio che ha mandato in visibilio i fan: “ L’estate nei tuoi occhi ” (titolo originale: The Summer I Turned Pretty ) continuerà con un film conclusivo, pensato per dare un degno epilogo alla storia di Belly Conklin e dei suoi complicati amori estivi. A confermarlo è stata proprio Jenny Han, autrice dei romanzi e showrunner della serie, durante un evento esclusivo a Parigi. Han ha spiegato che ha scelto il formato cinematografico per concludere la saga nel modo più completo ed emozionante possibile: " C’è ancora una tappa importante nel percorso di Belly, e ho pensato che solo un film potesse renderle giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "L’estate nei tuoi occhi" diventa un film. L'annuncio: tutto quello che sappiamo

"L’estate nei tuoi occhi" diventa un film. L'annuncio: tutto quello che sappiamo - Dopo la terza stagione, la serie teen di culto tratta dai romanzi di Jenny Han si concluderà con un film diretto dalla stessa autrice ... msn.com scrive

L’Estate nei tuoi occhi diventa un film, tutto quello che sappiamo: dal matrimonio tra Belly e Conrad al futuro di Jeremiah - Il 17 settembre è andata in onda l’ultima puntata: il capitolo finale di una storia romantica e intricata durata tre stagioni e che ha conquistato il mondo. Da vanityfair.it