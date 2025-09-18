L’estate nei tuoi occhi 3 finale | chi sceglie belly?

Il capitolo finale di L’estate nei tuoi occhi 3 segna la conclusione di un percorso ricco di emozioni contrastanti, amori complicati e decisioni dolorose. Dopo tre stagioni caratterizzate da triangoli sentimentali, fughe, riconciliazioni e tensioni familiari, la storia di Belly si chiude definitivamente. La trasmissione su Prime Video ha confermato quale dei fratelli Fisher conquisterà il cuore della protagonista, riportando gli spettatori a Cousins Beach, il luogo simbolo che ha dato origine alla narrazione. Oltre all’amore di Belly, anche i personaggi di Jeremiah, Steven e Taylor hanno visto svilupparsi nuovi capitoli nelle proprie vite. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

