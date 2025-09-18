Lesso o bollito? Due parole che a volte usiamo come sinonimi, ma che in realtà raccontano due preparazioni diverse, con caratteristiche proprie e risultati in tavola distinti. Entrambi appartengono alla tradizione più autentica della cucina italiana, sono piatti conviviali che profumano di domenica e di festività invernali, ma per chi ama cucinare è importante saper distinguere le due tecniche. Due metodi simili ma con finalità differenti, che meritano di essere conosciuti e riscoperti con i giusti accorgimenti. Le differenze tra lesso e bollito. La vera distinzione tra lesso e bollito avviene proprio all’inizio della cottura, come abbiamo visto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lesso o bollito, qual è la differenza e come si preparano