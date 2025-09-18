L'esplosione di una cometa nel cielo sterminò i paleoindiani e la megafauna | Scatenò l'inferno

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un team di ricerca internazionale ha trovato forti indizi a suffragio dell'ipotesi astronomica sulla scomparsa della cultura Clovis e della megafauna. Secondo gli esperti fu l'esplosione di una cometa nel cielo a scatenare una catastrofe sulla Terra. Ecco cosa è stato scoperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

