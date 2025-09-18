L' esperienza già apprezzata da migliaia di passeggeri viene messa in pausa Il Garante della Privacy interviene chiedendo più trasparenza e sicurezza sui dati biometrici dei viaggiatori
L ’idea di una partenza senza intoppi, dove ogni passaggio, dal check-in all’imbarco, avviene semplicemente grazie al riconoscimento facciale, ovvero mostrando il proprio volto, sembrava un’innovazione destinata a cambiare il modo di viaggiare. Ma, qualcosa non è andato: questa tecnologia futuristica, già realtà in Italia, ha trovato un inaspettato ostacolo. Il Garante della Privacy ha imposto uno stop temporaneo al cosiddetto servizio di “Faceboarding”, per approfondire questioni legate alla sicurezza dei dati personali. In Giappone arriva il veicolo senza conducente all’aeroporto di Tokyo X Faceboarding: il Garante della Privacy frena l’imbarco con il volto. 🔗 Leggi su Iodonna.it
