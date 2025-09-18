L' Erap su Piazza d' Armi | Volontà di collaborare con il Comune per riqualificare e rivitalizzare il quartiere

Anconatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – «Nell’incontro che ho avuto con il sindaco Silvetti e alcuni assessori e i nostri referenti tecnici e legali ho espresso la piena disponibilità di Erap Marche a fare convintamente quanto di nostra competenza per contribuire a riqualificare e rivitalizzare l’area di Piazza d’Armi e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: erap - piazza

Erap pronta a collaborare con il Comune per la riqualificazione di piazza d’Armi; ERAP: su piazza d'Armi c'è la volontà di collaborare con il Comune a riqualificare e rivitalizzare il quartiere; Piano, il volto oscuro del quartiere: tutte le zone d’ombra. Piazza d’Armi, tra le case Erap lo spaccio di eroina e crack in mano a....

erap piazza d armiPiano, il volto oscuro del quartiere: tutte le zone d’ombra. Piazza d’Armi, tra le case Erap lo spaccio di eroina e crack in mano a bande di somali ed egiziani - L’area del Piano, nella sua aura bohémienne di quartiere vivace e ... Si legge su msn.com

erap piazza d armiInferno in piazza d’Armi: notti da Trainspotting dentro la crack-house. I residenti del Piano: «Siamo terrorizzati» - Il mercato rionale è pieno di gente. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Erap Piazza D Armi