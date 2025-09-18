L' Erap su Piazza d' Armi | Volontà di collaborare con il Comune per riqualificare e rivitalizzare il quartiere
ANCONA – «Nell’incontro che ho avuto con il sindaco Silvetti e alcuni assessori e i nostri referenti tecnici e legali ho espresso la piena disponibilità di Erap Marche a fare convintamente quanto di nostra competenza per contribuire a riqualificare e rivitalizzare l’area di Piazza d’Armi e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: erap - piazza
