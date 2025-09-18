Leone XIV si racconta ecco come la pensa il Pontefice sui temi più scottanti per la Chiesa

«Ho già parlato di matrimonio, come ha fatto Papa Francesco quando era Papa, di una famiglia composta da un uomo e una donna in un impegno solenne, benedetti nel sacramento del matrimonio». Questo il pensiero di papa Leone XIV, confidato alla scrittrice Elise Ann Allen nel libro-intervista “ Leone XIV: cittadino del mondo, missionario del XXI secolo ” (Penguin), uscito oggi in Perù, il luogo in cui per lunghi anni papa Prevost ha compiuto la sua opera missionaria. Nel libro, il Sommo pontefice tratta tutti gli argomenti “scottanti” che riguardano la Chiesa contemporanea, dai matrimoni gay, alla guerra a Gaza, passando per gli abusi sessuali e le relazioni con la Cina. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Leone XIV si racconta, ecco come la pensa il Pontefice sui temi più scottanti per la Chiesa

In questa notizia si parla di: leone - racconta

Incontri a Forte Belvedere: il direttore del Tg2 Preziosi racconta Papa Leone. Ecco il libro

Padre Pedicino racconta Papa Leone: “Saprà stupire nel segno di Agostino”

Papa Leone, eletto poco più di quattro mesi fa, racconta: «Ho ancora una lunga curva di apprendimento davanti a me» - facebook.com Vai su Facebook

Leone XIV si racconta, ecco come la pensa il Pontefice sui temi più scottanti per la Chiesa; Cosa possiamo capire di Papa Leone XIV dal suo profilo X; Tagle: Leone XIV, pastore missionario che guiderà ascoltando tutti.

Papa Leone XIV: "La mia priorità è il Vangelo, non risolvere i problemi del mondo" - Papa Leone XIV ha affermato che il suo ruolo principale come leader della Chiesa è quello di confermare i cattolici nella loro fede e condividere il Vangelo con il mondo, non risolvere le crisi global ... Secondo acistampa.com

Leone XIV: “Il ruolo di papa è nuovo per me, sto imparando molto” - In un mondo polarizzato, il Pontefice invita a riscoprire i valori più alti e propone la sinodalità come antidoto alle fratture dentro e fuori la Chiesa. Segnala agenziacomunica.net