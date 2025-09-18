Leonardo dicaprio spiega il motivo dei continui fermi nella produzione di un film
Leonardo DiCaprio svela i motivi dietro la sospensione temporanea delle riprese di “One Battle After Another”. Il celebre attore Leonardo DiCaprio ha condiviso dettagli riguardanti le ragioni che hanno portato alla temporanea interruzione delle lavorazioni del suo nuovo film, One Battle After Another. La decisione è stata influenzata dalla volontà di assicurare la presenza di un cast di altissimo livello, in particolare dell’attore Benicio del Toro. La collaborazione con Paul Thomas Anderson e il casting di Benicio del Toro. DiCaprio si è unito a uno dei registi più apprezzati di Hollywood, Paul Thomas Anderson, in questa produzione che rappresenta una nuova collaborazione dopo oltre un decennio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Da Jeff Bezos e Lauren Sánchez all'Aman a Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti al Gritti: quali sono i grandi hotel veneziani scelti dagli ospiti del matrimonio vip
Dentro la prima festa di nozze di Jeff Bezos a Venezia: Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti tra gli ospiti, pizza napoletana, corteo di barche e cellulari spenti
Nozze Bezos, l’arrivo di Leonardo DiCaprio e delle sorelle Kardashian alla festa – Video
PERCHE' EVITARE L'OLIO DI PALMA? Ce lo spiega Leonardo DiCaprio in 5 minuti nel suo documentario Punto di non ritorno - Before the Flood trasmesso il 31 ottobre su National Geographic Channel Da vedere e condividere con tutti perchè alla base dei g - facebook.com Vai su Facebook
Classe + Carisma = Leonardo DiCaprio. Non perdere la sua interpretazione in Una Battaglia Dopo L’Altra, dal 25 settembre al cinema. #UnaBattagliaDopolAltra - X Vai su X
Vittoria Ceretti parla per la prima volta dell’amore per Leonardo DiCaprio; Vittoria Ceretti e la storia d'amore con Leonardo DiCaprio: «È fastidioso essere chiamata “la fidanzata di...”»; Leonardo DiCaprio avvistato in occasione di un pranzo con Al Pacino presso il The Bird Streets Club a West Hollywood.
Leonardo DiCaprio: «Vi svelo il mio più grande rimpianto» - Attivo sul grande schermo dai primi anni ‘90, vincitore di innumerevoli premi tra cui l’Oscar come miglior ... Scrive unionesarda.it
Il video di Leonardo DiCaprio fermato a un posto di blocco, gli agenti non lo riconoscono e gli chiedono i documenti - Leonardo DiCaprio si trovava a Ibiza per partecipare a una festa organizzata dall'attore e cantante Aaron Piper in occasione del lancio del suo nuovo brano. Segnala fanpage.it