leonardo dicaprio spiega il motivo dei continui fermi nella produzione di un film

Leonardo DiCaprio svela i motivi dietro la sospensione temporanea delle riprese di “One Battle After Another”. Il celebre attore Leonardo DiCaprio ha condiviso dettagli riguardanti le ragioni che hanno portato alla temporanea interruzione delle lavorazioni del suo nuovo film, One Battle After Another. La decisione è stata influenzata dalla volontà di assicurare la presenza di un cast di altissimo livello, in particolare dell’attore Benicio del Toro. La collaborazione con Paul Thomas Anderson e il casting di Benicio del Toro. DiCaprio si è unito a uno dei registi più apprezzati di Hollywood, Paul Thomas Anderson, in questa produzione che rappresenta una nuova collaborazione dopo oltre un decennio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

