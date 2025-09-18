L’emergenza Usa non è l’omicidio Kirk ma l’uso che ne farà il partito Maga

Le reazioni dell’intero establishment MAGA all’omicidio di Charlie Kirk stanno disciplinatamente seguendo il copione anticipato, se non suggerito, dell’influencer suprematista Matt Forney, che in un post su X, di poco successivo alla morte dell’attivista trumpiano, ha paragonato il delitto all’incendio del Reichstag del millenovecentotrentatré, dopo il quale i nazisti gettarono la maschera democratica, istituirono i tribunali speciali per i reati politici e inaugurarono il regime totalitario. Secondo Matt Forney, il trumpismo dovrebbe passare alla repressione indiscriminata di tutta l’opposizione democratica e all’arresto dei suoi principali rappresentanti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

