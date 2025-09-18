L’Eldorado immobiliare di Gaza e la Super Sparta di Netanyahu

C’è un nesso tra le parole del ministro israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich sul futuro di Gaza come un Eldorado immobiliare («a potential real estate bonanza») da spartire con gli amici americani, gli unici rimasti, e il discorso pronunciato il giorno prima da Benjamin Netanyahu sulla necessità che Israele divenga «una Super Sparta». Direi quasi un’implicazione reciproca. Il delirio autarchico, isolazionista, militarista e suprematista rappresentato dal mito di Sparta è evidentemente quanto di più lontano si possa immaginare dalla tradizione del popolo ebraico, non per nulla è da sempre un tipico riferimento di tutti i suoi peggiori nemici e persecutori. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’Eldorado immobiliare di Gaza e la Super Sparta di Netanyahu

“Gaza Riviera”, Smotrich rilancia il piano: “Striscia è un Eldorado immobiliare, in trattativa con gli Usa per investimenti e ricostruzione”

Gaza Eldorado? Il piano per la “miniera d’oro immobiliare” di Usa e Israele (e la sua difficile realizzazione)

Smotrich:"La Striscia è un' Eldorado immobiliare da spartire con gli Usa".L'Ue sanziona Israele. Colpito il 37% del commercio con lo Stato ebraico,227 milioni di euro l'anno.Sospeso il sostegno bilaterale,escluse le armi.

Ferite scoperte per giorni, interruzioni di corrente e super batteri: il collasso della sanità a Gaza. Lo studio sul Lancet - I continui bombardamenti, la carestia e la proliferazione di epidemie stanno portando al collasso il sistema sanitario. Secondo ilfattoquotidiano.it

Hamas: Gaza non è proprietà immobiliare - La Striscia di Gaza "non è un pezzo di proprietà immobiliare da acquistare e vendere, è una parte inseparabile della nostra terra palestinese occupata". Secondo rainews.it