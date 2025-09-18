Legnano anziano truffato con falso trading on line | la Polizia recupera 60mila euro

Legnano (Milano) – Era stato vittima di un truffa online che aveva fatto svanire nel nulla circa 60mila euro: la Polizia di Stato, dopo una rapida indagine, ha infine ritrovato il denaro sottratto, che verrà dunque restituito all’uomo. Vittima del raggiro un cittadino italiano di 84 anni che nei giorni scorsi era finito nella rete del trading on line fasullo. L’indagine degli agenti del Commissariato Legnano è iniziata subito dopo la denuncia dell’uomo, che nella sua ricostruzione raccontava di una tipologia di truffa ormai collaudata: il truffatore finge l’esistenza di un lucroso investimento da realizzarsi tramite trading online e, abbagliato e illuso dalla possibilità di un guadagno con percentuali consistenti, l a vittima cade nella rete. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, anziano truffato con falso trading on line: la Polizia recupera 60mila euro

