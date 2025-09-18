Legge 104 | nuove regole e più diritti dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 la Legge 104 introduce importanti novità per lavoratori e famiglie che assistono persone con disabilità. Le misure includono ore extra di permesso retribuito, la conferma del congedo straordinario fino a due anni e procedure più rapide per il riconoscimento dell’invalidità. L’obiettivo della riforma è favorire la conciliazione tra vita privata e . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

