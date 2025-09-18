Legge 104 | ecco cosa cambia Più permessi retribuiti e congedi fino a due anni

Congedi fino a due anni e dieci ore di permesso retribuito in più. Cambiano, dal 1 gennaio, le regole della legge 104, la normativa che da oltre trent’anni regola i diritti delle persone con disabilità e di chi se ne prende cura. Le organizzazioni dei lavoratori parlano di un passo avanti verso un welfare più inclusivo, un tassello importante in un Paese dove l’assistenza continua a poggiare in larga parte sulle famiglie. Legge 104: da gennaio più ore di permesso retribuito all’anno. La prima novità della riforma è l’ampliamento dei permessi annuali retribuiti. Ai tre giorni mensili già garantiti dalla legge 104 si aggiungono ora 10 ore supplementari ogni anno, da utilizzare per visite specialistiche, esami diagnostici e terapie ricorrenti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Legge 104: ecco cosa cambia. Più permessi retribuiti e congedi fino a due anni

