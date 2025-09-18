Legambiente di Arezzo | due appuntamenti per l' edizione 2025 di Puliamo il mondo

Arezzo, 18 settembre 2025 – Anche quest'anno il Circolo Legambiente di Arezzo propone due appuntamenti per l'edizione 2025 di Puliamo il mondo, la più grande campagna di volontariato ambientale. "Un'occasione per partecipare e prendersi cura di spazi comuni, che coinvolge cittadini di ogni età. Comportamenti virtuosi di tante persone che si contrappongono alle azioni scorrette e incivili di pochi" dice Ilaria Violin, presidente del Circolo di Arezzo Venerdì 19 a Castelluccio con i bambini della scuola primaria con guantini e sacchi si prenderanno cura di spazi vicino all'Arno. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, invece, i volontari ripuliranno l'area sotto le mura di via Tarlati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

