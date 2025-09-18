Legambiente Avellino lancia il futuro della mobilità sostenibile
Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile Legambiente Avellino organizza un workshop aperto a tutta la cittadinanza dal titolo “Mobilità per Tutt?”. L’evento si terrà venerdì 19 settembre alle 18:00 all’ingresso della Villa Comunale di Corso Vittorio Emanuele. L’iniziativa nasce dall’adesione del Comune di Avellino alla campagna promossa dalla Comunità Europea, che quest’anno pone l’accento non solo sulla scelta di mezzi a basso impatto ambientale per la mobilità, ma anche sulla necessità di garantire che questi trasporti siano accessibili, sicuri e inclusivi per ogni persona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: legambiente - avellino
Avellino, il patrimonio pubblico sacrificato: Legambiente lancia l’allarme
Settimana europea della mobilità sostenibile, il workshop promosso da Legambiente Avellino
Torna il concorso di Legambiente Avellino dedicato ai bambini fino a 11 anni. Termine ultimo per l’invio dei disegni e delle opere artistiche 5 maggio - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, il patrimonio pubblico sacrificato: Legambiente lancia l’allarme; Legambiente Avellino lancia raccolta fondi per nuovi alberi a Piazza Garibaldi; Contrasto ai cambiamenti climatici, Iandolo lancia Rigenera.