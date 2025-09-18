Legal clinics ed esami a New York | la vocazione internazionale della laurea in giurisprudenza del Suor Orsola
La ‘palestra’ giuridica delle Legal clinics ed un semestre di studio da poter frequentare anche alla Fordham University di New York. All’ Università Suor Orsola Benincasa di Napoli il corso di laurea magistrale in giurisprudenza ha una vocazione sempre più internazionale. E innanzitutto una formazione sempre più selettiva. L’Ateneo napoletano offre, infatti, l’unico corso di laurea in Giurisprudenza del Mezzogiorno a numero programmato. Sono soltanto 150 gli allievi selezionati annualmente attraverso un test d’ingresso al quale quest’anno ci si può iscrivere fino al 21 settembre (bando su www. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
