Legal clinics ed esami a New York | la vocazione internazionale della laurea in giurisprudenza del Suor Orsola

La ‘palestra’ giuridica delle Legal clinics  ed un semestre di studio da poter frequentare anche alla  Fordham University di New York. All’ Università Suor Orsola Benincasa di Napoli   il corso di laurea magistrale in giurisprudenza ha una vocazione sempre più internazionale. E innanzitutto una formazione sempre più selettiva. L’Ateneo napoletano offre, infatti,  l’unico corso di laurea in Giurisprudenza del Mezzogiorno a numero programmato.  Sono soltanto  150 gli allievi  selezionati annualmente attraverso  un test d’ingresso al quale quest’anno ci si può iscrivere fino al 21 settembre  (bando su  www. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

