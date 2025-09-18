Leclerc spiega perché resta alla Ferrari nonostante le tante delusioni | fa una dichiarazione d'amore

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Charles Leclerc spiega perché non lascia la Ferrari nonostante stagioni deludenti: "Amo questa squadra, voglio riportarla al vertice". È una Dichiarazione d'amore alla Rossa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: leclerc - spiega

Leclerc spiega la scelta di montare gomme da asciutto su pista bagnata a Silverstone: perché ha cambiato idea

Brembo spiega i problemi ai freni Ferrari: perché il LiCo chiesto a Leclerc e le lamentele di Hamilton

Leclerc spiega perché a Zandvoort è rimasto da solo fuori pista: “Con tutta la sfortuna”

leclerc spiega perch233 restaLeclerc spiega perché resta alla Ferrari nonostante le tante delusioni: fa una dichiarazione d’amore - Charles Leclerc spiega perché non lascia la Ferrari nonostante stagioni deludenti: "Amo questa squadra, voglio riportarla al vertice" ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Leclerc Spiega Perch233 Resta