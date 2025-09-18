Lecce - Napoli violenza allo stadio | rissa tra tifosi e agente colpito alla testa Daspo e denunce

Disordini durante Lecce-Napoli: tifosi partenopei coinvolti in aggressioni e risse, scattano DASPO e denunce. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Lecce - Napoli, violenza allo stadio: rissa tra tifosi e agente colpito alla testa, Daspo e denunce

INFO MOBILITÀ_SEM_2025 "Lecce Piano Festival Run", manifestazione podistica non competitiva giovedì 18.09.2025 Ritrovo ore 19:00 Piazzetta Arco di Trionfo Partenza ore 20:00 Via Adua ARRIVO ore 21:00 Porta Napoli · Percorso: circa

Ferì un poliziotto prima della partita Lecce – Napoli, denunciato; Lecce-Napoli, disordini all’esterno dello stadio: a rischio la trasferta di Parma per i residenti in Campania; Calcio: disordini dopo Napoli-Lecce, arrestati due ultrà ospiti.

Tafferugli in Lecce-Napoli, Daspo per 4 tifosi partenopei - La Polizia di Stato denuncia un tifoso partenopeo per lesioni personali aggravate e notifica 4 Daspo per condotte violente.

Notte Di Scontri e corse pericolose davanti allo stadio Maradona: ferito grave e tensione a Napoli - Un incidente tra scooter sfocia in una rissa davanti allo stadio maradona a Napoli, con un ferito grave e proteste dei residenti per la sicurezza notturna nella zona