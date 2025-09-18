Lecce-Cagliari venerdì 19 settembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
La quarta giornata di Serie A si apre con il match di venerdì sera tra Lecce e Cagliari, che va in scena ovviamente al Via del Mare. La pressione è tutta sui padroni di casa che dopo le prime tre giornate hanno racimolato un solo punto e sono dunque in fondo alla classifica. La formazione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: lecce - cagliari
Cagliari, battuta la concorrenza di Verona e Lecce per Borrelli: arriva a parametro zero dal Brescia
Serie A, Lecce Cagliari: data, orario, info sui biglietti e tutti i dettagli
Cagliari, fiducia ritrovata dopo il successo sul Parma: ora c’è il Lecce e Pavoletti…
Lecce - Cagliari affidata a Zufferli della sez. di Udine. Ecco i precedenti con il fischietto friulano - facebook.com Vai su Facebook
#Pisacane prima di Lecce-#Cagliari: “Dubbio #Belotti dal primo minuto, spero di convocare Pavoletti” - X Vai su X
Lecce – Cagliari. Buono il bilancio dei giallorossi nelle precedenti 19 partite - Per la quarta giornata il Lecce ritorna ad ospitare, dopo quasi tredici mesi e per la 20esima volta, in campionato, il Cagliari. Lo riporta corrieresalentino.it
Lecce-Cagliari: le probabili formazioni - Il Lecce arriva dalla seconda sconfitta consecutiva, avendo ottenuto soltanto un pareggio nelle prime tre giornate di campionato. Da leccesette.it