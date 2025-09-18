Lecce-Cagliari venerdì 19 settembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
La quarta giornata di Serie A si apre con il match di venerdì sera tra Lecce e Cagliari, che va in scena ovviamente al Via del Mare. La pressione è tutta sui padroni di casa che dopo le prime tre giornate hanno racimolato un solo punto e sono dunque in fondo alla classifica. La formazione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: lecce - cagliari
Pronostico Lecce-Cagliari: quattordici anni fa l’ultimo successo - Cagliari è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. Da ilveggente.it
Lecce – Cagliari. Buono il bilancio dei giallorossi nelle precedenti 19 partite - Per la quarta giornata il Lecce ritorna ad ospitare, dopo quasi tredici mesi e per la 20esima volta, in campionato, il Cagliari. Si legge su corrieresalentino.it