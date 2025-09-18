leader globale da oltre 60 anni

Da oltre 60 anni Sanlorenzo è sinonimo di eccellenza italiana nella costruzione di yacht, realizzando motoryacht e superyacht su misura che coniugano design raffinato, innovazione e ingegneria all’avanguardia. Fondata nel 1958, l’azienda è il principale cantiere mono-brand al mondo di yacht oltre i 24 metri. Dal 2005, sotto la guida e la proprietà di Massimo Perotti, Sanlorenzo ha vissuto una crescita importante e dal 2019 è quotata alla Borsa di Milano (Euronext STAR), consolidando ulteriormente la sua posizione di leadership nel settore dello yachting di lusso. La produzione di Sanlorenzo si articola in sei cantieri specializzati distribuiti in tutta Italia, con modelli da 24 a oltre 70 metri, sia in composito che in metallo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

