Leader globale da oltre 60 anni
Da oltre 60 anni Sanlorenzo è sinonimo di eccellenza italiana nella costruzione di yacht, realizzando motoryacht e superyacht su misura che coniugano design raffinato, innovazione e ingegneria all’avanguardia. Fondata nel 1958, l’azienda è il principale cantiere mono-brand al mondo di yacht oltre i 24 metri. Dal 2005, sotto la guida e la proprietà di Massimo Perotti, Sanlorenzo ha vissuto una crescita importante e dal 2019 è quotata alla Borsa di Milano (Euronext STAR), consolidando ulteriormente la sua posizione di leadership nel settore dello yachting di lusso. La produzione di Sanlorenzo si articola in sei cantieri specializzati distribuiti in tutta Italia, con modelli da 24 a oltre 70 metri, sia in composito che in metallo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Fata Informatica riconosciuta leader globale nel Unified Monitoring da Data Bridge
DIFC leader finanziario globale: numeri record per le imprese tech nel primo semestre 2025
Trump a Zelensky e Nato: "Putin vuole un accordo globale di pace, non la tregua". Meloni partecipa alla call coi leader Ue
Alstom festeggia i 70 anni dello stabilimento di Sesto San Giovanni e annuncia 100 nuove assunzioni - Sesto San Giovanni, 17 settembre 2025 – Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, celebra oggi i 70 anni dello storico stabilimento di
Tre generazioni, una visione comune: la famiglia Chung è stata premiata con l'Automotive News Centennial Award per aver trasformato Hyundai Motor Group in leader globale della mobilità. #Kia #MovementThatInspires #AutomotiveNewsCentennialAward
