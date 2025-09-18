Le vittime del caldo nelle città europee
«La crisi climatica continua a mietere vittime e si conferma una delle più grandi emergenze del nostro tempo. Dobbiamo abbandonare i combustibili fossili». Così Greenpeace Italia commenta lo studio condotto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Caldo estremo, blackout e vittime: bimbo di due anni morto, Firenze in tilt
Caldo in Europa, vasto rogo in Catalogna: 2 morti e 20mila persone chiuse in casa. Due vittime in Francia
Caldo, due morti in Sardegna: malore sulla spiaggia a Budoni e San Teodoro. Le vittime avevano 60 e 75 anni
Il caldo uccide in Europa: Milano guida la triste classifica delle vittime
«Era una notte limpida, sul pianeta delle quattro lune. I banshee andavano in cerca di prede sulle alture, gelando le vittime dal cuore caldo con le loro urla, e procedendo goffamente verso di esse attirati dal calore del loro sangue, ma senza scendere mai al di
Da giugno ad agosto il caldo ha causato il 68% delle morti in 854 città | Italia prima in Europa solo a Milano 1156 decessi.
Caldo estremo e cambiamenti climatici, in Europa 16.500 morti, 4.597 in Italia - 597 in Italia | I dati del nuovo studio dell’Imperial College di Londra ... Si legge su ecodallecitta.it
Il Caldo fa vittime in Europa: la città più colpita è Milano con 1.100 morti - L'aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico ha provocato circa 16. Riporta dailynews24.it