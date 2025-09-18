Le verità nascoste 2000 come finisce | spiegazione finale
Le verità nascoste è un film del 2000 diretto da Robert Zemeckis, che va in onda il 18 settembre 2025 alle ore 21.20 su La7 D. La trama, che vede tra i protagonisti l’attrice Michelle Pfeiffer e Harrison Ford, è ambientata nel New England. Qui un professore universitario, Norman Spencer, che ha una bella carriera e un matrimonio da favola, si ritrova con la sua vita sconvolta quando sua moglie Claire inizia ad avere delle strane visioni. Tutto sembra essere collegato a una relazione avuta da lui in passato. Le verità nascoste: riassunto trama completa. Leggi anche: Un piano diabolico (2023) come finisce: spiegazione del finale. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
