Le tv si inchinano a Trump | la Abc chiude lo show del comico Jimmy Kimmel La strada buia dei media Usa per adeguarsi alla stretta della Casa Bianca

Jimmy Kimmel “sospeso” da Abc per una frase pronunciata durante il suo Late night show. Grandi corporation della comunicazione costrette a pagare milioni di dollari per portare a termine le loro strategie imprenditoriali. Giornalisti licenziati. Trasmissioni cancellate. Si fa sempre più rigido il controllo dell’amministrazione Trump su stampa e media. Non è ancora lo scenario da Grande Fratello dipinto da George Orwell in 1984, ma è l’inizio di qualcosa di particolarmente inquietante. “Abbiamo toccato nuovi minimi nel fine settimana, con la banda Maga che cerca disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha assassinato Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro, e fa tutto il possibile per ottenerne vantaggi politici ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le tv si inchinano a Trump: la Abc chiude lo show del comico Jimmy Kimmel. La strada buia dei media Usa per adeguarsi alla stretta della Casa Bianca

