Le torri residenziali che ridisegneranno lo skyline di Padova | il progetto L' Abitare San Lazzaro
È stato presentato ufficialmente nella giornata di oggi, giovedì 18 settembre, il progetto “L’Abitare San Lazzaro”, ambizioso intervento residenziale promosso dal Gruppo Industrie Edili Holding, attivo nello sviluppo immobiliare integrato. L’Abitare San Lazzaro è un progetto residenziale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: torri - residenziali
Borgo Sette Torri: radici che diventano ali. In Puglia, tra uliveti secolari e muretti a secco, sorge l’antico Borgo delle Sette Torri, luogo ricco di storia lungo l’antica via Minucia. Nato come vicus contadino, si è evoluto nei secoli fino a ospitare ville residenziali di f - facebook.com Vai su Facebook
Le torri residenziali che ridisegneranno lo skyline di Padova: il progetto L'Abitare San Lazzaro; Quasi terminato lo straordinario grattacielo orizzontale della Cina.
Le torri residenziali che "ridisegneranno" lo skyline di Padova: il progetto "L'Abitare San Lazzaro" - Le torri si sviluppano verticalmente con un moto ad “avvitamento”, soluzione che esalta l’estetica delle torri nella vista dal basso, garantisce la privacy di ogni singolo appartamento e permette al v ... Riporta padovaoggi.it
Pesaro, al porto si rivoluziona lo skyline: a inizio 2025 spunteranno le torri, l'anno dopo il complesso immobiliare Calata 52 (Renco) sarà finito - «Le torri si inizieranno a vedere nei primi mesi del 2025», dicono nel cantiere. Secondo corriereadriatico.it