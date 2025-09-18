Le sneaker di Valentino Garavani per Vans raccontano la visione creativa di Michele
Mitiche Vans. Ne hanno fatta di strada da quando, negli anni 70, erano nate per gli skater. Icona della sottocultura legata a sport, musica e arte, anche ora che sono arrivate in passerella (e nei negozi) di Valentino, con l’upgrade del logo a V che ne costella la tela, mantengono quel fascino scanzonato, emblema di dinamismo e gioventù. Fantasie a quadretti, gattini e palme e suola immacolata, piatta come da tradizione, bordata di nero o di rosso, negli scatti della campagna autunno inverno 2025 della collaborazione protegge i modelli dall’acqua che scorre sul pavimento. Scorre sulle mattonelle rosse della sfilata Le Méta Théâtre Des Intimités, presentata a Parigi lo scorso marzo sullo sfondo di bagni pubblici scarlatti che ricordavano le scenografie di Shining. 🔗 Leggi su Amica.it
