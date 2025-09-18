Mitiche Vans. Ne hanno fatta di strada da quando, negli anni 70, erano nate per gli skater. Icona della sottocultura legata a sport, musica e arte, anche ora che sono arrivate in passerella (e nei negozi) di Valentino, con l’upgrade del logo a V che ne costella la tela, mantengono quel fascino scanzonato, emblema di dinamismo e gioventù. Fantasie a quadretti, gattini e palme e suola immacolata, piatta come da tradizione, bordata di nero o di rosso, negli scatti della campagna autunno inverno 2025 della collaborazione protegge i modelli dall’acqua che scorre sul pavimento. Scorre sulle mattonelle rosse della sfilata Le Méta Théâtre Des Intimités, presentata a Parigi lo scorso marzo sullo sfondo di bagni pubblici scarlatti che ricordavano le scenografie di Shining. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le sneaker di Valentino Garavani per Vans raccontano la visione creativa di Michele