Le sfide globali della nautica Strategie per la crescita
di Egidio Scala Quotidiano Nazionale protagonista della prima giornata al Salone Internazionale dedicato alla nautica che prende il via oggi a Genova. Il nostro Gruppo Editoriale porta infatti in fiera un appuntamento del ciclo di incontri di QN Distretti in cui al centro ci sono le sfide future dei territorio e dei rispettivi sistemi produttivi. Sotto la lente – come nelle precedenti edizioni di QN Distretti – l’approfondimento dell’impatto socio-economico delle principali filiere di produzione regionali, mettendo allo stesso tavolo di confronto e di visione i principali protagonisti istituzionali e delle imprese nel comparto nautico italiano e della stessa Liguria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sfide - globali
Ilaria Dallatana è la nuova Presidente di CESVI: una leadership al femminile per affrontare le sfide umanitarie globali
“Territori, Cibo e Società: tra sfide globali e complessità”: il convegno
Hyundai, tra sfide globali e ambizioni europee: l'intervista a Xavier Martinet
Gli osservatori internazionali hanno lodato la nuova Iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina come una risposta tempestiva alle pressanti sfide globali e come un invito a costruire un sistema internazionale più equo e inclusivo. - X Vai su X
L'ambasciatrice a Foggia Si consolida la collaborazione che guarda allo sviluppo rurale, all’innovazione tecnologica e alle sfide globali della sicurezza alimentare Vai su Facebook
Le sfide globali della nautica. Strategie per la crescita; D'Aprile (Mase): attenzione massima a economia circolare; Biennale del Mare: un evento per affrontare le sfide della costa tra cambiamento climatico, regolamentazioni europee e innovazione.
Il Distretto Nautico Toscano guarda ai saloni internazionali: strategie, sfide e opportunità - Al via dei grandi saloni di settembre – da Cannes a Genova, fino a Montecarlo e Amsterdam – la nautica toscana si prepara a confermare il proprio ruolo di protagonista sulla scena internazionale ... Lo riporta pressmare.it
Formenti: “Per rendere la nautica accessibile occorrono politiche mirate” - “Servono strumenti di sostegno alla domanda, come il leasing, e interventi di semplificazione che rendano più facile avvicinarsi al mare” ... ilsecoloxix.it scrive