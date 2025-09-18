di Egidio Scala Quotidiano Nazionale protagonista della prima giornata al Salone Internazionale dedicato alla nautica che prende il via oggi a Genova. Il nostro Gruppo Editoriale porta infatti in fiera un appuntamento del ciclo di incontri di QN Distretti in cui al centro ci sono le sfide future dei territorio e dei rispettivi sistemi produttivi. Sotto la lente – come nelle precedenti edizioni di QN Distretti – l’approfondimento dell’impatto socio-economico delle principali filiere di produzione regionali, mettendo allo stesso tavolo di confronto e di visione i principali protagonisti istituzionali e delle imprese nel comparto nautico italiano e della stessa Liguria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le sfide globali della nautica. Strategie per la crescita