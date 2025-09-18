Le sfide della scienza | L’intelligenza artificiale rende più semplice trovare il vaccino giusto

Il futuro passa da Siena. Uno sguardo al mondo dell’ intelligenza artificiale e ai prossimi orizzonti della ricerca e della tecnologia. È stato questo il tema del convegno ‘Disclaimer. Ultime avvertenze prima della rivoluzione’, prima delle dieci tappe negli atenei italiani per il viaggio ideato dal Corriere della Sera sulle tracce del cambiamento. Un progetto curato dal giornalista Riccardo Luna. Sul palco, nell’Aula Magna del Palazzo del Rettorato, l’economista Carlo Cottarelli, il vignettista senese Emilio Giannelli, lo scienziato Rino Rappuoli, il professor Marco Gori e il professor Antonio Rizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

