Le scale mobili della galleria metro Linea 1 di Garibaldi rotte da un anno la protesta dei cittadini
La denuncia dei cittadini: "Le scale mobili in salita della galleria commerciale ferme da un anno. Enormi disagi soprattutto per i disabili". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: scale - mobili
L'ennesima grana delle scale mobili della metropolitana di Torino: ferme per un calo di tensione
Scale mobili fuori servizio. La riattivazione slitta ancora. Malumori tra i pendolari
Perché in metropolitana molte scale mobili non funzionano
Sondrio, ascensori bloccati e scale mobili rotte: stazione fuori uso Trasporti Brutto biglietto da visita in piazzale Bertacchi. Barre del cemento armato e cavi scoperti nel sottopasso #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Lago #Colico #Lecco #Newslec - facebook.com Vai su Facebook
L'attesa infinita di un collaudo di cui nessuno si occupa Le scale mobili ferme da mesi In questo paese disgraziato non c'è nessuno che si vergogni per come vengono trattate le persone? @MercurioPsi @diarioromano @TUTraP_APS - X Vai su X
Le scale mobili della galleria metro Linea 1 di Garibaldi rotte da un anno la protesta dei cittadini; Metro De Ferrari, tornano in funzione le scale mobili ferme da tempo; La stazione Place d’Italie della metropolitana di Parigi.
“Le scale mobili della galleria metro Linea 1 di Garibaldi rotte da un anno” la protesta dei cittadini - "Non funzionano da oltre un anno le scale mobili in salita della galleria commerciale di piazza Garibaldi dalla quale si accede alla metropolitana Linea 1". Scrive fanpage.it
Gas nella metro Linea 1, il Comune apre indagine: verifiche sui solventi delle scale mobili, “nessun pericolo” - Il Comune di Napoli apre un'indagine sulle presunte fughe di gas nella metro Linea 1. Come scrive fanpage.it