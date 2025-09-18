Le scale mobili della galleria metro Linea 1 di Garibaldi rotte da un anno la protesta dei cittadini

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La denuncia dei cittadini: "Le scale mobili in salita della galleria commerciale ferme da un anno. Enormi disagi soprattutto per i disabili". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

scale mobili galleria metro“Le scale mobili della galleria metro Linea 1 di Garibaldi rotte da un anno” la protesta dei cittadini - "Non funzionano da oltre un anno le scale mobili in salita della galleria commerciale di piazza Garibaldi dalla quale si accede alla metropolitana Linea 1". Scrive fanpage.it

Gas nella metro Linea 1, il Comune apre indagine: verifiche sui solventi delle scale mobili, “nessun pericolo” - Il Comune di Napoli apre un'indagine sulle presunte fughe di gas nella metro Linea 1. Come scrive fanpage.it

