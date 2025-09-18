Le rivolte giovanili del Sud Est Asia

Cosa dire delle rivolte giovanili che stanno incendiando il Sud Est Asia? Nepal, Indonesia, Bangladesh, hanno tutte qualcosa in comune. Le immagini dei ragazzi che a Kathmandu spazzano via le macerie, dopo una settimana in cui 51 persone hanno perso la vita, valgono più di mille analisi: la generazione Z non si limita a bruciare i palazzi del potere, ma rivendica anche la capacità di ricostruire. In pochi giorni studenti universitari, laureati disoccupati, under 30 senza prospettive hanno rovesciato governo e parlamento del Nepal. Non un gesto isolato, ma l’ennesima scossa che attraversa l’Asia del sud e oltre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

