Le Regionali in Campania in una data che evoca terribili ricordi San Gennaro salvaci tu!
La data delle elezioni regionali in Campania è stata decisa: domenica 23 novembre 2025. Ad oggi, nel cosiddetto centrosinistra abbiamo solo il nome del candidato alla Presidenza Roberto Fico ed ancora nessun programma, mentre nel centrodestra si affannano a dire che hanno un programma ma non hanno ancora nessun candidato pur essendo sfavoriti nei sondaggi. A fronte di questa esplicita carenza innanzitutto di etica politica per entrambi gli schieramenti, è fuor di dubbio che un gelido brivido sia corso lungo la schiena di ogni napoletano. Quella data evoca immediatamente in tutti noi campani un terribile ricordo: il tragico terremoto che distrusse l’Irpinia e Napoli nel 1980. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
