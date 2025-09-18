Le Regionali in Campania in una data che evoca terribili ricordi San Gennaro salvaci tu!

Ilfattoquotidiano.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La data delle elezioni regionali in Campania è stata decisa: domenica 23 novembre 2025. Ad oggi, nel cosiddetto centrosinistra abbiamo solo il nome del candidato alla Presidenza Roberto Fico ed ancora nessun programma, mentre nel centrodestra si affannano a dire che hanno un programma ma non hanno ancora nessun candidato pur essendo sfavoriti nei sondaggi. A fronte di questa esplicita carenza innanzitutto di etica politica per entrambi gli schieramenti, è fuor di dubbio che un gelido brivido sia corso lungo la schiena di ogni napoletano. Quella data evoca immediatamente in tutti noi campani un terribile ricordo: il tragico terremoto che distrusse l’Irpinia e Napoli nel 1980. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

le regionali in campania in una data che evoca terribili ricordi san gennaro salvaci tu

© Ilfattoquotidiano.it - Le Regionali in Campania in una data che evoca terribili ricordi. San Gennaro, salvaci tu!

In questa notizia si parla di: regionali - campania

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

Regionali, c’è la data per votare. Ma in sei sfide su sette mancano i candidati; Elezioni regionali in Campania, annunciata la data: ecco quando si vota.

regionali campania data evocaElezioni Regionali in Campania, De Luca fissa la data: si vota il 23 e 24 novembre - Fissata la data delle elezioni regionali per decretare il successore di De Luca alla Regione Campania: si svolgeranno il 23 e 24 novembre ... Lo riporta quotidianodelsud.it

regionali campania data evocaElezioni Veneto, c'è la data scelta da Zaia. Election day con Campania e Puglia - Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha ufficialmente firmato il decreto che indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e ... Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania Data Evoca