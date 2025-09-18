Arezzo, 18 settembre 2025 – Le giovani promesse della musica classica aretina unite in un grande omaggio a Wolfgang Amadeus Mozart e Igor Stravinsky. Stasera, alle 21.00, la CaMu - Casa della Musica in piazza Grande diventerà sede di un nuovo concerto dell’Orchestra Giovanile di Arezzo che dividerà il palco con il pianista Leonardo Francalanci con l’obiettivo di regalare suggestioni ed emozioni con le note di due dei maggiori compositori della storia della musica. La serata, a ingresso gratuito, è organizzata insieme ad Acli di Arezzo, Fondazione Guido di Arezzo, Atam, Libreria Feltrinelli e Associazione Nati per la Musica come conclusione del progetto semestrale “Un’orchestra giovanile per la città di Arezzo”, offrendo al pubblico un’occasione per apprezzare il talento emergente locale e vivere un’esperienza musicale di alto livello nel cuore della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le promesse della musica classica aretina unite in un concerto alla CaMu