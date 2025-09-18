le parole di lavinia a pomezia dal 19 al 21 settembre

VI Edizione del Festival e Premio Letterario dedicato al genio femminile. Un programma ricco di eventi: presentazioni di libri, concerti, performance artistiche, consegna di premi speciali e dibattiti accademici. L'iniziativa è patrocinata dalla Regione Lazio e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, con il contributo del Comune di Pomezia nell’ambito dell’Estate Pometina 2025. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

