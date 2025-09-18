Le Parole di Lavinia a Pomezia dal 19 al 21 settembre

VI Edizione del Festival e Premio Letterario dedicato al genio femminile. Un programma ricco di eventi: presentazioni di libri, concerti, performance artistiche, consegna di premi speciali e dibattiti accademici. L'iniziativa è patrocinata dalla Regione Lazio e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, con il contributo del Comune di Pomezia nell’ambito dell’Estate Pometina 2025. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Quando la provincia fa cultura. Pomezia e il Festival letterario femminile “Le Parole di Lavinia”; Estate Pometina 2025: il calendario con oltre 70 eventi gratuiti e un grande evento ‘speciale’.

parole lavinia pomezia 19Quando la provincia fa cultura. Pomezia e il Festival letterario femminile “Le Parole di Lavinia” - A Pomezia non c’è per i malpensanti solo l’occasione del pomo della tentazione che indurrebbe a cadere nuovamente nel peccato. Da italiani.net

’Le parole di Lavinia’ Premiata l’ascolana Elisabetta Vatielli - C’è anche un’ascolana tra i premiati alla terza edizione del premio letterario ‘Le parole di Lavinia’, indetto dal centro studi femininum ingenium di Pomezia. Scrive ilrestodelcarlino.it

