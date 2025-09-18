Le mosse di Sant’Andrea È Paffetti l’alternativa se Vedovini jr non firma

La Giostra non si ferma mai. A poco più di una settimana dall’edizione di settembre, i movimenti di mercato tra quartieri ridisegnano scenari consolidati che si sono invece ribaltati all’indomani della vittoria di Porta del Foro. Il caso più eclatante a Porta Crucifera: l’annuncio ufficiale di Martino Gianni come allenatore precede di poco l’ingaggio di Matteo Bruni e Leonardo Tavanti, le due promettenti riserve biancoverdi. Dal consiglio straordinario convocato a Porta Sant’Andrea è emersa la necessità di ricostruire, in tempi rapidissimi, il parco giostratori. La prima mossa è stata avvicinare il promettente Giulio Vedovini, 16 anni, figlio dell’allenatore di Porta del Foro Enrico: a Sant’Andrea ha vinto 12 lance d’oro come giostratore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

